La Cerdanya es mobilitza pel referèndum

Veïns, entitats, professionals i escoles de la Cerdanya s'han mobilitzat aquest divendres per mantenir l'activitat a les escoles i col·legis electorals amb l'objectiu que diumenge s'hi pugui votar. Escoles com l'Alfons I de Puigcerdà, que ja ha iniciat les activitats el mateix divendres, el Centre Cívic de Bellver o l'escola de Prullans han convidat els veïns a unir-se a l'ambient festiu que ha de frenar les forces de seguretat enviades pel poder judicial. A Puigcerdà, sota l'eslògan 'Escoles obertes', s'ha programat dos dies d'activitats amb la música com a principal centre d'interès. Així, hi haurà concerts, debats, tallers, assaigs de cant coral i d'altres tipus com una nit d'estels. A Bellver la convocatòria s'ha fixat per dissabte a les sis de la tarda, quan s'obrirà un programa que inclourà una graellada popular.

En aquest ambient de festa davant la cita democràtica amenaçada per l'estat, el col·lectiu professional d'advocats de Puigcerdà ha fet saber que oferirà cobertura legal als vilatans que es trobin amb hipotètics problemes legals per la seva participació en el referèndum. Aquest mateix suport legal ha estat ofert també pels advocats de la Seu d'Urgell. En aquestes hores prèvies a la cita amb les urnes, les entitats culturals de la Cerdanya també s'han manifestat a favor del referèndum i criticant l'acció de l'estat. Les entitats que durant l'any farceixen el programa cultural de la vall com ara el Grup de Recerca, l'Associació Universitària, Capella Santa Maria de Puigcerdà, Cerdanya Film Comission i la Inestable Ceretana de Teatre han signat un manifest defensant la democràcia i rebutjant l'acció autoritària de l'estat.