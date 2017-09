Puigcerdà adequarà un dels seus últims solars com a nou aparcament lliure

L'Ajuntament de Puigcerdà adequarà l'últim solar que queda al centre de la vila com a nou aparcament dissuasiu per accedir al centre.

Es tracta del solar que queda a tocar de l'accés nord de l'estany Shierbeck, un entorn de terra on des de fa anys els vehicles estacionen de forma desordenada. Ara el consistori ha decidit endreçar-lo i senyalitzar-ne l'accés perquè complementi les bosses d'aparcament que hi ha a l'altre costat del nucli antic, principalment el del Museu Cerdà. La intenció de l'equip de govern municipal és executar aquest projecte aquesta tardor, coincidint amb les obres que ja ha iniciat a la plaça de Barcelona, perquè el nou espai d'aparcament estigui enllestit al principi de la temporada turística de l'hivern. Les obres consistiran en la la pavimentació del solar, la reordenació i senyalització dels accessos per les dues entrades que utilitzen els vehicles i la creació d'una vintena de places d'aparcament ben delimitades amb pintura sobre el ferm. Des de l'equip de govern han remarcat la importància d'aquesta nova bossa d'estacionament gratuit a l'entorn del nucli antic perquè està situada just a l'entrada del Parc i el llac Shierbeck, un dels espais més freqüentats pels visitants.

L'adaptació d'aquest solar utilitzat de manera espontània pels veïns i visitants de Puigcerdà ha quedat inclosa en el paquet de mesures que el consistori finançarà amb la subvenció que li ha atorgat el govern a través del Pla de Foment Territorial del Turisme. El programa presentat per l'Ajuntament planteja una actuació global a la vila per agilitzar la gestió del turisme sobretot en èpoques de màxima afluència amb diverses bosses d'aparcament al voltant del nucli antic. Així, en els últims anys el consistori ha potenciat els aparcaments del Museu Cerdà, el del veïnat de la Baronia, el del barri de l'Estació i el comprès entre la zona esportiva i la residència sociosanitària. L'augment de les places d'aparcament i la millora en la gestió del trànsit i en la senyalització global de la vila va ser un dels puntals del programa electoral de l'equip de govern de CiU, ara PDECat.