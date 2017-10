Els productors de pomes de la Cerdanya es reivindiquen

La cooperativa Biolord, que agrupa productors de poma de muntanya, amb dos a la Cerdanya, s'ha proposat promoure a la vall el cooperativisme alimentari i la producció ecològica. Amb aquest objectiu ha activat una campanya que, sota el nom «Jo, de Muntanya», té com a objectiu crear una xarxa entre empreses del mateix sector agroalimentari i entre altres sectors que també operen a la Cerdanya.

Biolord s'agrupa amb la cooperativa l'Arada d'Iniciatives de promoció rural i dinamització comunitària i Riuverd d'Inserció en agricultura i agroalimentació. Totes tres treballen plegades sota el projecte Singulars, del departament de Treball de la Generalitat, el qual té com a finalitat «la consolidació i el creixement de l'organització interna de Biolord, la creació de xarxes i la vinculació amb serveis d'altres sectors i la inserció social de joves en risc d'exclusió social», segons han explicat els responsables de Biolord. A la Cerdanya, aquesta cooperativa està representada per AgroNèfol i Cal Gintó de Das, que cultiven pomes ecològiques de muntanya en plantacions de la vall. El responsable d'AgroNèfol, Lluís Pous, ha explicat que la creació de xarxa al territori i l'ampliació del número de productors són factors molt importants per impulsar el sector. El conreu de la poma ecològica de muntanya és més dificultós que el conreu a gran escala, fins al punt que, segons ha remarcat, se sentiria satisfet amb una producció de 35.000 quilos de poma per hectàrea, que és la meitat de la xifra que apunten els tècnics.

A pesar d'aquestes dificultats i les pròpies de la meteorologia, la poma resultant «és més bona en tot; en gust, perquè és més intensa, té més suc, més sucre i també és millor pel que fa a la duresa». Les pomes ecològiques de la Cerdanya es venen a través de Biolord, que en comercialitza la major part, i a partir de les xarxes petites de distribució de cada territori. Els productors de Nèfol i Das es reserven el 25% de les pomes per distribuir-les pels mercats, les botigues i els restaurants locals.