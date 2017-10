Un centenar de persones es concentren a l'Ajuntament de Puigcerdà contra les càrregues policials

Cerdanya per la Independència

Moment de la concentració d´aquest dilluns a Puigcerdà. Cerdanya per la Independència

Prop d'un centenar de persones s'han sumat aquest migdia de dilluns davant l'Ajuntament de Puigcerdà, que ja no llueix la bandera espanyola, per mostrar el seu rebuig a la repressió policial exercida aquest diumenge per l'estat espanyol durant la jornada del referèndum i que va deixar 893 ferits.