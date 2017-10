Els membres de l'Església Evangèlica de la Seu organitzen un concert de gòspel

L'Església Cristiana Evangèlica de la Seu va celebrar el cap de setmana una jornada de música gòspel al teatre del col·legi la Salle. El concert va incloure la participació del cor Clau de Gospel de l'Església Baptista de Lleida. Segons van explicar els organitzadors, el cor Clau de Gospel es va formar el desembre del 2014 a l'Església Baptista de Lleida, que es va fundar el 1949, amb motiu del concert de Nadal que cada any celebra aquesta comunitat. El grup està format per unes 35 veus, 3 músics i 2 tècnics de so. La directora és Míriam García, que va estudiar a l'Escola de Música Creativa de Madrid, i va ser soprano de Gospel Factory. Segons van remarcarels organitzadors de l'acte, els concerts de gòspel que organitza l'Església Evangèlica no tan sols són sessions musicals, sinó que sovint tenen una finalitat solidària. En aquest sentit, moltes de les actuacions del mateix Clau de Gospel són per recaptar fons per campanyes d'ajuda.