La Molina activa la pretemporada de neu oferint el forfet anual més barat

L'estació d'esquí de la Molina ja ha entrat de ple en la pròxima temporada de neu. Així, tot just tancat l'estiu, els responsables de l'estació han llançat la primera campanya promocional del nou hivern amb l'oferiment d'un descompte del 20% en el forfet de temporada per a qui el compri abans del desembre.

Ferrocarrils de la Generalitat, empresa pública que gestiona l'estació, ha anunciat que aquesta temporada mantindrà la política de descomptes a les famílies i els grups amb diverses modalitats de forfets segons cada necessitat. Així, el forfet La Molina & Grup FGC permetrà esquiar tota la temporada en totes les estacions de Ferrocarrils, és a dir, sis estacions d'esquí i més de 150 km de pistes. El preu d'aquest forfet en promoció és de 494?, i segons han apuntat des de la Molina s'amortitza en només 13 dies d'esquí. Aquest forfet també dóna opció a diferents variants segons l'ús, com ara la de dies laborables, la de tota la temporada excepte els dissabtes, la dels diumenges o la familiar. Des de Ferrocarrils de la Generalitat han remarcat la voluntat de promocionar l'esquí entre el públic familiar, i per això mantenen les franjes d'edat Júnior, dels 17 als 25 anys, i la de Nens, entre els 7 i els 16 anys, per tal que cada membre de la família pugui accedir a un preu especial. Els responsables de l'estació hi han afegit que «els forfets familiars inclouen descomptes de fins al 20% per a les compres familiars a partir de tres unitats de forfets. També inclouen descomptes creixents en funció del nombre d'unitats comprades. Amb tot això, el Grup FGC té la voluntat de fer més accessible l'esquí a les famílies».

L'empresa gestora de la Molina ha anunciat un paquet de descomptes, promocions i regals per als compradors del forfet de temporada. Entre aquests avantatges hi ha la possibilitat d'esquiar a les estacions d'esquí de fons de Tot Nòrdic, la gratuïtat en els bitllets del Tren Cremallera de vall de Núria i de Montserrat fins al proper 1 de novembre o descomptes del 20%. Igualment, el forfet de temporada dóna accés a descomptes, per exemple, en la contractació de nits d'hotel, el lloguer de material, classes d'esquí, activitats o serveis de restauració. Els aficionats que s'han apuntat abans que ningú a la nova temporada d'esquí comprant el forfet anual abans de l'octubre també han gaudit del programa de descomptes especials Early bird.