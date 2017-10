La protesta contra les càrregues policials de l'1-O omple la plaça dels Oms

Aquest migdia de dilluns s'ha realitzat una concentració ciutadana davant l'Ajuntament de la Seu d'Urgell on s'hi han donat cita força urgellencs i urgellenques que han parat la seva activitat durant 15 minuts per mostrar el seu rebuig i denúncia a la violència patida ahir, 1-O, durant la celebració del referèndum.

Els ciutadans i ciutadanes han estat acompanyats per l'alcalde de la ciutat, Albert Batalla, regidors i regidores dels diferents grups municipals, i altres representants polítics. Albert Batalla, en nom de la Corporació municipal, ha llegit el manifest impulsat per l'Associació Catalana de Municipis per denunciar des del món local els fets vergonyosos que es van patir ahir el nostre país.

Després de la lectura del manifest, els presentes a la concentració han fet un llarg aplaudiment.