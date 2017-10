Meranges restaura Sant Serni i deixa entreveure els murals barrocs trobats

Meranges ha estrenat la restauració de l'església romànica de Sant Serni, monument que ha de ser el pal de paller per a la reactivació turística que vol impulsar l'Ajuntament. La restauració ha descobert unes pintures barroques que han quedat parcialment a la vista en espera que en un futur es puguin restaurar totalment. Es tracta de pintures datades del 1728, que podrien ser, per la data i la seva qualitat, del mateix artista que va pintar Sant Climent de Talltorta, a Bolvir.

La restauració ha permès consolidar la totalitat de les pintures murals que són a la volta, i s'han deixat unes cales obertes per mostrar el que es conserva a sota. Des del Bisbat han afirmat que esperen que més endavant es puguin restaurar totes les pintures i, així, poder-les deixar a la superfície. El projecte de restauració de l'església s'ha fet tant a l'exterior com a l'interior del temple i ha suposat una inversió de 130.000 euros. El projecte l'han executat el departament de Cultura de la Generalitat, l'Obra Social la Caixa a través del programa Romànic Obert i el Bisbat d'Urgell, que és el propietari de l'església.

Segons han explicat des del bisbat, les obres han permès arreglar els problemes més greus, com ara la humitat i la degradació dels paraments i, alhora, adequar l'església al bon funcionament. Igualment, un dels objectius de l'actuació ha estat conservar i posar en relleu el patrimoni arquitectònic i artístic. Així, a l'exterior s'ha fet un drenatge perimetral i s'ha millorat l'evacuació d'aigües per reconduir-les a la xarxa de clavegueram; també s'han reintegrat i consolidat els paraments de l'absis i s'han arranjat punts malmesos de les cobertes.

Pel que fa a l'interior, on no s'hi feia cap millora des dels anys setanta, s'hi ha fet una reforma integral. En aquest apartat, s'ha substituït el paviment de fusta i té un sistema que facilita la ventilació amb petites separacions entre les peces i la subestructura, i s'han substituït els tancaments per uns de nous que també ajuden a la ventilació. En paral·lel, al tancament de l'òcul, que també s'ha fet nou, s'hi ha incorporat un mecanisme que permet la seva obertura manual, i s'ha substituït el cancell d'entrada per un de nou que permet una visió de l'interior de l'església, segons ha detallat el mateix bisbat. També ha quedat per al futur la restauració de la façana, la portalada i el pòrtic romànics de l'entrada, un dels elements més destacats de l'església romànica de Sant Serni.