Puigcerdà reimpulsa i amplia l'Oficina Jove de la Cerdanya

Els locals de la plaça del Regne de Mallorca on es farà l´Oficina Jove

Els locals de la plaça del Regne de Mallorca on es farà l´Oficina Jove

La participació cada vegada més gran dels joves en les activitats que organitza o auspicia l'Ajuntament de Puigcerdà ha empès l'equip de govern a reestructurar les dependències d'aquesta àrea municipal per, d'una banda, donar-li més visibilitat i millor accés i, de l'altra, augmentar l'espai dels locals públics que ara utilitza.

Els locals de Joventut de Puigcerdà de la plaça del Regne de Mallorca han quedat petits en els últims anys amb la utilització diària per part d'uns vint joves, una xifra que en èpoques d'exàmens pot arribar a doblar-se. Paral·lelament, aquesta àrea municipal organitza campanyes en les quals participen els joves, com ara la de recollida de joguines per Nadal, tallers o curses a la vila.

Davant d'aquesta situació, el consistori ha anunciat l'ampliació dels locals amb l'adequació de l'antic restaurant mirador, una bona part de la superfície del qual serà la nova Oficina Jove de la Cerdanya, que substituirà l'actual de la planta subterrània. Això permetrà crear una oficina molt més visible i accessible al públic des del carrer de les Escoles Pies i rellançar el servei. L'adequació de l'antic restaurant també inclourà la creació de nous despatxos per als serveis administratius de la mateixa àrea de Joventut. Amb el trasllat, els locals baixos que fins ara utilitzava aquesta àrea es podran destinar exclusivament a les activitats dels joves amb espais exclusius per als jocs, les reunions o els assaigs dels grups musicals, segons han explicat des de l'equip de govern.

Els responsables de Joventut volen obrir amb els usuaris habituals del centre un procés participatiu per tal de definir els nous espais i, així, fer-los el màxim de pràctics per als mateixos joves de Puigcerdà, segons han explicat des de l'àrea de Joventut.

La reestructuració dels espais de la plaça del Regne de Mallorca no es farà immediatament sinó que es portarà a terme d'aquí a uns mesos. Segons ha anunciat l'Ajuntament, el projecte s'executarà una vegada estiguin llestes les obres que han d'adequar la cuina de l'institut Pere Borrell per acollir el nou Cicle de Cuina i Gastronomia. Mentre la cuina de l'institut no estigui a punt, la quinzena d'alumnes que estrenen aquesta oferta educativa de Puigcerdà faran les pràctiques a la cuina de l'antic restaurant de la plaça del Regne de Mallorca.