Empresaris agroalimentaris posen la base per a la creació del segell «Origen Cerdanya»

Les empreses de la Cerdanya han posat les bases per a la creació d'un segell de qualitat que, sota el nom «Origen Cerdanya», englobi productes agroalimentaris i turístics de la vall. Així es va plantejar aquest dissabte en la primera edició del Networking Cerdanya, que es va celebrar conjuntament amb la cinquena Fira del Treball.

La trobada empresarial va aplegar als jardins del Consell Comarcal unes 40 empreses del sector agroalimentari i turístic i d'altres que, si bé no se les esperava, hi van prendre part i van generar una sorpresa agradable al Consorci Alt Urgell Cerdanya, que convocava la cita. És el cas, per exemple, de professionals de la fotografia, l'assessorament, la psicologia o el disseny. La tècnica del Consorci Alt Urgell Cerdanya, Cristina Prats, va explicar que «ha estat molt bé perquè s'han conegut per crear xarxa, que és del que es tractava, perquè, per exemple, un cuiner pot necessitar un fotògraf per a la nova carta de primavera... És el que buscàvem». Hi han pres part els subsectors làctic, càrnic, fruiter i de l'horta. Els professionals han creat grups de treball amb què han redactat accions de treball prioritàries per a l'economia en xarxa de la vall, com ara crear el segell de qualitat «Origen Cerdanya», que es podria posar, per exemple, en hotels, restaurants, explotacions i botigues.



40 joves busquen feina

Els professionals també van plantejar unir empreses per coordinar les distribucions, de manera que no hagi de ser cada productor qui distribueixi el seu producte; realçar els seus productes a través de botigues especialitzades; i unir-se a l'Associació Agroalimentària de Cerdanya. Prats va anunciar la voluntat de repetir la jornada l'any que ve, la qual cosa dependrà de l'arribada de les ajudes que han permès fixar el pressupost, d'uns 3.000 euros. La jornada empresarial es va completar amb la V Fira del Treball, en la qual van assistir vint empreses i uns 45 joves demandants de feina. Les empreses que hi van prendre part eren dels sectors de les estacions d'esquí, l'immobiliari, l'hoteler, la restaurauració, les superfícies comercials i les asseguradores.