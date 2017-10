El primer forfet unificat fa créixer la pesca el 23%

Els pescadors de la Cerdanya i l'Alt Urgell han constatat que, com passa generalment en tots els camps de la societat, la unió fa la força. En el primer any de posada en marxa del forfet unificat a la conca alta del Segre, el nombre de llicències atorgades pel departament d'Agricultura ha augmentat el 23%. La gestió de les reserves de pesca de la Cerdanya i l'Alt Urgell com un espai únic en el qual un permís permet pescar en qualsevol indret de les dues comarques des de Puigcerdà fins a Organyà ha atret pescadors d'arreu i ha fet créixer l'afició al territori.

Les dades de la campanya que es va tancar el 2016 –la del 2017 encara està en marxa– evidencien un augment en el nombre de llicències de pesca gestionades per la Federació de Pesca i atorgades pel departament d'Agricultura. Així, en la temporada 2014 les sis societats de pescadors de la Cerdanya, Riu de l'Ingla, Lles, Martinet i Pont de Bar, Alt Urgell i Organyà van gestionar 2.365 llicències. Aquest nombre pràcticament es va repetir el 2015, quan els permisos van ser 2.382. El balanç tancat del 2016, en canvi, eleva les llicències fins a les 2.936, és a dir 554 més. D'aquests 2.936 permisos, 1.124 van ser per a pesca amb mort, i 1.812 per a pesca sense mort, que gaudeix d'una temporada més llarga. Els responsables de les societats locals i de la mateixa Federació Catalana de Pesca asseguren que l'augment és fruit d'aquesta nova gestió unificada. El responsable de la Societat de Pescadors de la Cerdanya, Josep Corral, ha explicat que «a la Cerdanya s'ha vist més ambient, més gent pescant, perquè aprofiten l'avantatge de poder pescar des d'aquí fins al pantà d'Oliana pel mateix preu... a més per als socis també és un gran benefici perquè per la meitat de preu té molts més quilòmetres per pescar». Corral ha argumentat que la creació del forfet unificat «ha anat molt bé perquè resulta molt còmode, els aficionats poden comprar el permís per Internet... això fa que vingui més gent de fora».



Pendents de la sequera

Les dades de la temporada actual es faran oficials a final d'any. Fins al mes d'octubre el departament ha concedit 2.041 permisos. Els aficionats temen que la xifra baixi per la sequera.