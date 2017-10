Puigcerdà condiciona l'ajuda per a llibres a no tenir deutes

Regidors de Puigcerdà entregant els xecs per comprar llibres de text

Regidors de Puigcerdà entregant els xecs per comprar llibres de text ajuntament de puigcerdà

L'equip de govern municipal de Puigcerdà ha anunciat la posada en marxa un any més del programa d'ajudes universals als estudiants per a comprar llibres. La campanya s'iniciarà el dia 16 d'octubre amb tres jornades d'entrega de xecs de 30 euros als alumnes d'educació primària. En aquesta edició, l'Ajuntament ha introduït una limitació a l'ajuda que afecta les famílies que tenen deutes pendents amb els centres escolars.

L'equip de govern ha introduït un requisit per accedir a la subvenció. Es tracta de «no tenir deutes pendents amb el centre educatiu derivats de l'adquisició de llibres, material escolar o participació en les activitats organitzades pel centre», segons estipulen les bases de la subvenció. En aquest sentit, l'equip de govern ha afegit que, «en aquest cas, l'Ajuntament lliurarà l'import de la subvenció directament al centre educatiu i a compte de l'esmentat deute. Si l'import del deute fos inferior a 30 euros, la diferència es lliuraria als beneficiaris».

Amb aquesta mesura, Ajuntament i centres volen evitar que famílies que tenen deutes anteriors es puguin beneficiar cada any de l'ajuda sense satisfer l'obligació econòmica prèvia. La resta de requisits són estar escolaritzat en un centre d'ensenyament del municipi i figurar al padró municipal. En anteriors exercicis, l'Ajuntament ha acabat repartint un total de 36.000 euros als prop de 1.200 estudiants dels seus centres educatius. Els pròxims mesos efectuarà el repartiment a la resta d'alumnes per fixar l'import global establert aquest any.