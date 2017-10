Puigcerdà veu recompensada l'ornamentació floral de la vila

L'Ajuntament de Puigcerdà ha valorat molt positivament el fet que la Confederació d'Horticultura de Catalunya l'hagi distingit amb tres flors d'honor en el catàleg de Viles Florides, que es mesura amb una gradació entre una i cinc flors d'honor.

Segons han informat des de l'Ajuntament, un jurat especialitzat format per professionals dels sectors del viverisme, la jardineria, el paisatgisme, el mobiliari urbà i altres àmbits relacionats amb el programa és l'encarregat de certificar i renovar anualment aquests distintius. La Flor d'Honor –n'hi ha d'una a cinc– és allò que els certifica com a municipis florits. Actualment hi ha a Catalunya 89 municipis distingits com a Vila Florida en reconeixement de la seva tasca per a la millora de l'espai urbà. Així, des del consistori han apuntat que « l'àrea de Medi Ambient de Puigcerdà, treballa perquè la vila sigui més agradable a tothom. Sabem que pel la nostre clima, la selecció d'espècies i de plantes han de ser les adequades al nostre entorn, però no obstant això, s'ha aconseguit que la nostra vila faci goig». La distinció de tres flors d'honor premia l'ornamentació de les places i car-rers així com la promoció turística dels espais verds.