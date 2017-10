La Seu insta els veïns a implicar-se en els Jocs Special Olympics del 2018

La Seu d'Urgell prepara l'ambient pels Jocs Special Olympics 2018 amb una presentació pública del Territori Special, que es fa aquest dimarts a la sala Sant Domènec. La tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones, Anna Vives, ha explicat que «en aquest acte l'Ajuntament urgellenc, Special Olympics Catalunya i Federació ACELL donaran a conèixer el programa i funcionament del Ter-ritori Special i, sobretot, explicaran com les persones que hi estiguin interessades puguin ser partícips i gaudir i emocionar-se amb aquesta experiència». L'acte tindrà la presència del president de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau; la presidenta de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Marina Gómez, l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, i la mateixa tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones, Anna Vives.