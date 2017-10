El Parc dels Búnquers de Martinet recupera les xifres de visitants

El pont de desembre, el Parc dels Búnquers de Martinet tancarà una temporada que ja està marcant la seva recuperació. Si bé els seus responsables encara no han fet el balanç defintiu de la campanya, les xifres de visitants tan sols de l'estiu els fan assegurar que aquest equipament cultural i turístic de Martinet ha consolidat la recuperació. Això deixa lluny el perill de tancament que va amenaçar el museu fa dos anys. Així, si en tot l'any passat el parc va rebre 3.400 visitants, tan sols en els mesos de juliol, agost i principi de setembre d'aquest estiu n'ha rebut 2.000. Aquesta xifra, sumada als visitants que hi van anar els mesos d'abril, maig i juny i els que ho estan fent entre setembre i octubre, entre els quals grups escolars locals, farà que l'equipament s'acosti als 4.500 i 5.000 que va registrar els anys posteriors a la inauguració, el 2007. Des de llavors, les xifres han anat fluctuant al voltant dels 2.000 visitants al llarg de tot l'any.

La tècnica del parc, Anna López, ha argumentat que un dels factors que han ajudat a reimpulsar les estadístiques de visites és el programa d'activitats culturals com ara sessions de teatre, de contes o conferències que s'hi han organitzat. En aquest sentit, López ha remarcat que «ja des de l'any passat hem fet més promoció i hem organitzat més activitats per a tots els públics per dinamitzar l'espai; ja l'any passat vam valorar molt positivament els 3.400 visitants i ara aquest estiu ja hem vist que hem superat l'anterior... no sé si arribarem a la xifra dels 5.000 però si més no ens hi anem acostant i la gent va coneguent l'espai i li va agradant, estem contents». L'any 2015 el Parc va executar un pla de millores per garantir la seguretat dels visitants. Unes esllavissades havien malmès part de la zona visitable, fet que fa obligar l'Ajuntament a tancar el recorregut temporalment.