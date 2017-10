El Castellot associa la seva imatge a Anníbal pels indicis que hi va passar

El jaciment iberoromà del Castellot de Bolvir i l'Espai Ceretània que el gestiona i mostra al públic vincularà la seva nova imatge promocional a la figura històrica d'Anníbal. La raó d'aquesta decisió es troba en els últims indicis trobats per arqueòlegs i historiadors a la vall, segons els quals aquest conegut militar cartaginès del segle II abans de Crist va passar per la Cerdanya. L'Espai Ceretània presentarà aquest cap de setmana la nova imatgeria relacionada amb Anníbal, muntat en un dels seus elefants, en el marc del Cap de Setmana Ibèric, que omplirà d'actes Bolvir.

Amb aquesta decisió, el centre turístic i cultural de Bolvir pretén aprofitar la potència comercial de la marca Anníbal, un personatge històric conegut al Pirineu per haver-lo creuat juntament amb els Alps en les seves lluites amb els romans. Les últimes troballes en jaciments de la Cerdanya com ara el mateix de Bolvir o el de Baltarga, així com les teories que n'han elaborat els estudiosos, han apuntat la possibilitat que Anníbal creués la vall amb els seus exèrcits ja que la conca del Segre és el pas natural per creuar el Pirineu. Els responsables científics de les excavacions a la Cerdanya de la Universitat de Barcelona tenen previst fer una presentació en els pròxims mesos per explicar la teoria del pas d'Anníbal per la Cerdanya.



Visita guiada i tast de vins

Els responsables de l'Espai Ceretènia presentaran aquest cap de setmana la imatge relacionada amb Anníbal conjuntament amb les peces que s'han trobat al jaciment i posteriorment restaurat. En aquest sentit, s'incorporaran a l'exposició del museu un espoló, un didal i una olla, entre d'altres. La dissetena edició del Cap de Setmana Ibèric coordina l'Espai Ceretània amb la resta de jaciments d'aquesta època que hi ha al país sota, aquest any, la cultura vinícola. Així, el dissabte 14 es farà a partir de les onze una jornada de portes obertes amb una visita guiada al jaciment. A les cinc de la tarda es farà la presentació de les noves peces que entren al museu i a les sis es farà l'acte de maridatge entre viticultura i arqueologia, que inclourà també una conferència sobre els vins d'alçada i un tast de vins a càrrec del celler Refilat de Puigcerdà.

El diumenge es farà una nova jornada de portes obertes amb una altra visita guiada a partir de les dotze del migdia. La celebració del Cap de Setmana Ibèric a Bolvir és fruit de la inclusió del jaciment del Castellot a la Ruta dels Ibers de Catalunya, impulsada pel Museu d'Arqueologia. També formen part de la mateixa ruta els jaciments del Cogulló de Sallent,el de l'Esquerda de Roda de Ter o el d'Ullastret, al Baix Empordà, entre un catàleg de 23 emplaçaments històrics.