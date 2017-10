Puigcerdà analitzarà si hi ha consens a la vila per rebatejar el carrer d'Espanya

Si el carrer d'Espanya de Puigcerdà ha de canviar de nom per carrer del Primer d'Octubre, tal com ha proposat una campanya de signatures, no es farà de seguida. L'Ajuntament ha rebut la petició arran de la jornada de repressió policial viscuda a Catalunya el dia 1 d'octubre i ha decidit deixar un temps per prendre una decisió meditada i analitzada per bona part dels agents socials i empresarials implicats.

Tant és així que l'equip de govern municipal té la intenció de sotmetre la proposta a un debat en què han d'intervenir els partits polítics, les entitats de la vila, els comerciants i els veïns. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «a l'Ajuntament no podem prendre decisions precipitades, ho hem d'estudiar tot i buscar el màxim consens». L'alcalde considera que ara no hi ha cap pressa per efectuar el canvi de nom i ha apuntat que el debat es portarà a terme més endavant.

Els noms dels carrers de Puigcerdà no els assigna una comissió de nomenclàtor com passa en altres poblacions sinó que és el mateix Ajuntament, a través de l'equip de govern o el ple municipal, qui assigna els noms als nous vials. Després de les càrregues policials del dia del referèndum, un veí va iniciar una recollida de signatures per rebatejar el carrer com a Primer d'Octubre. El carrer d'Espanya, que ha estat objecte de debat altres cops, és a la pràctica el segon carrer Major de la vila.