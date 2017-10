Càritas d'Urgell posa en marxa amb Koiki un servei de transport de paquets

Càritas d'Urgell ha posat en marxa un nou servei empresarial a la Seu en col·laboraciuó amb la companyia Koiki. Es tracta d'un servei de transport de paquets que permetrà ocupar persones amb discapacitat.

Els treballadors que es faran càrrec de l'entrega dels paquets són persones que ja formen part del programa Activa't de Càritas. En aquest sentit, la labor social de l'entitat coincideix amb la que també vol desenvolupar l'empresa Koiki. El projecte també té un vessant sostenible, ja que per al repartiment dels paquets s'utilitzen vehicles ecològics no contaminants. Així, l'empresa i Càritas han sumat esforços per potenciar la inserció laboral i social.