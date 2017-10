La concentració per l'empresonament de Sánchez i Cuixart reuneix 200 persones a Puigcerdà

Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts davant l'Ajuntament de Puigcerdà per demanar la llibertat dels Jordis, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. L'ANC Cerdanya ha convocat una nova manifestació per aquest vespre al plaça del Campanar. Igualment, un grup de membres de l'entitat es desplaçarà a Barcelona en vehicles particulars.

A les vuit del vespre, a la capital catalana hi ha prevista una concentració amb espelmes a l'Avinguda Diagonal per reclamar la posada en llibertat dels presidents de l'ANC i Òmnium, empresonats aquest dilluns a la nit per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela per un presumpte delicte de sedició.

Les dues entitats demanen als assistents que portin la seva pròpia espelma per dur a terme l'acció, que anirà des del Passeig de Gràcia fins a la Plaça Francesc Macià. Aquesta acció substitueix les inicialment anunciades davant a la delegacions del govern espanyol a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Abans, però, a les dotze, també s'han convocat concentracions davant els llocs de treball. D'altra banda, les dues entitats demanen estar "atents a la gran acció" d'aquest dimecres.