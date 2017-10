L'Alt Urgell exposa als joves els recursos que tenen per fer estades a l'estranger

L'Oficina Jove de l'Alt Urgell organitza la jornada «Somies en veure món?», dedicada als programes de mobilitat que els joves de la comarca tenen a l'abast. Així, el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, membre de la xarxa europea Eurodesk, ha convocat per quart any un programa d'activitats dedicades a la mobilitat dels joves a Europa, que s'emmarca en la campanya europea Time to move.

El dimarts 31 es farà la jornada «Somies en veure món?», que informarà sobre els programes de mobilitat com ara el servei de voluntariat europeu, pràctiques a l'estranger, intercanvis internacionals, així com els idiomes oficials que es poden estudiar a l'Alt Urgell. La jornada es desenvoluparà en dos espais diferents de la Seu. Al matí, al centre cívic L'Escorxador, i a la tarda, al CETAP.

L'assistència és gratuïta, és oberta a tothom i no cal inscripció prèvia, segons han explicat des de l'Oficina Jove.