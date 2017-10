La biblioteca de la Seu dedica el mes d'octubre a l'estudi dels dinosaures

La biblioteca de Sant Agustí de la Seu dedica aquest mes d'octubre a un programa centrat en el món dels dinosaures. El programa inclou una exposició, un taller i una xerrada divulgativa. Així, aquest dissabte, 21 d'octubre, a les onze del matí, es farà el taller adreçat a nens i nenes d'entre cinc i deu anys que porta per títol «Els dinosaures de ben a prop», a càrrec de l'arqueòloga i il·lustradora Laia Creus. L'activitat és gratuïta però cal fer inscripció prèvia a la biblioteca. Per al dimecres dia 25 d'octubre el programa preveu la xerrada «100 anys de dinosaures a Catalunya: la paleontologia com a element de desenvolupament al Pirineu», a càrrec d'Àngel Galobart, cap del Grup de Recerca del Mesozoic de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i director del Museu de la Conca Dellà i Dinosfera. La conferència començarà a dos quarts de vuit del vespre. L'exposició ja es pot visitar fins a final de mes als passadissos de la biblioteca.