Puigcerdà presenta als nens un conte sobre els besnéts del Gat amb Botes

La biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà ha programat per a avui una activitat cultural adreçada al públic infantil. Es tracta de la presentació del llibre Voilà! Els besnéts del Gat amb Botes, acte que es desenvoluparà en dues parts. A les set de la tarda es farà la presentació del llibre, amb la presència de la seva autora, Anna Fité, i del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Puigcerdà, Xavier Piguillem. L'acte es farà a les sales de la biblioteca, al carrer del Claustre. Abans, però, els nens que ho vulguin hi poden anar a partir de dos quarts de set per dibuixar un gat. Els que ho facin participaran en el sorteig d'un exemplar del llibre que es farà al final de la presentació.

Voilà! Els besnéts del Gat amb Botes explica les peripècies de Charles i Guillaume, els dos besnéts preferits del Gat amb Botes, per aconseguir un regal molt especial.

Anna Fité Salvans va néixer a Sabadell el 1958. S'ha especialitzat en la creació d'obres de teatre infantils i cantates. També ha treballat com a guionista en programes de televisió.