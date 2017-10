Els treballadors de l'Ajuntament de Puigcerdà reclamen l'augment de l'1%

El comitè d'empresa de l'Ajuntament de Puigcerdà ha entrat una petició per escrit a l'equip de govern reclamant-li el pagament de l'augment de l'1% dels sous que han previst els pressupostos generals de l'estat aquest 2017 per a tots els funcionaris de totes les administracions públiques. L'augment s'havia d'haver fet efectiu a partir del mes de juliol amb pagaments que també havien d'incloure la part endarrerida des de gener, ja que l'increment és aplicable a tot l'exercici. La falta de pressupost per part de l'Ajuntament ha deixat els treballadors en una situació d'incertesa que ha derivat en aquesta petició.

El comitè d'empresa ha entrat la demanda a l'Ajuntament aquesta setmana i ara esperarà uns dies la resposta de l'equip de govern. Ho fa fet en nom de tots els treballadors de l'Ajuntament, per bé que oficialment tan sols representa els treballadors en règim laboral i no pas els funcionaris. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha avançat que el consistori pagarà l'increment i ha anunciat una resposta ràpida al personal. L'augment del salari s'hauria d'haver aplicat el mes de juliol, però l'Ajuntament té la possibilitat de posposar-ne el pagament en funció de la seva situació econòmica a través d'una mesura que els treballadors no tenen constància que s'hagi aprovat. El pressupost del 2016, l'últim aprovat pel consistori, va establir una partida de Personal de 3.518.928 euros, de manera que l'augment de l'1% aprovat per l'estat s'hauria de situar per sobre dels 35.000 euros. La plantilla de l'Ajuntament la formen uns 110 treballadors, dels quals uns 80 estan en règim laboral. La resta són funcionaris.