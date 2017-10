La Inestable Ceretana porta una «comèdia terapèutica» a La Salle de la Seu

Noves sinergies culturals uneixen per primera vegada en molts anys com en pocs àmbits de la societat les capitals comarcals de la Cerdanya i l'Alt Urgell. En aquesta dinàmica, la companyia Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà portarà aquest dissabte al vespre una de les seves representacions a la Seu protagonitzant un intercanvi que la proximitat de les dues ciutats sembla que hauria de propiciar en més sectors. La sala d'actes del col·legi La Salle viurà la representació de la «comèdia terapèutica» Toc-toc, dirigida per l'actor i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Puigcerdà, Xavier Piguillem. El mateix Piguillem es va fer càrrec aquest estiu de la direcció del Retaule de Sant Ermengol. Segons han explicat des de la companyia, la comèdia «presenta sis personatges amb Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) que coincideixen a la consulta del Doctor Cooper, eminent neuro-psiquiatre, amb l'objectiu de resoldre els seus problemes, però el doctor no acaba d'arribar...». El text, de Laurent Baffie, es va estrenar el 2005 i ha estat escenificat en obres que han vist tres milions d'espectadors. L'obra tracta amb cura i humor el cas de sis pacients amb TOC ben diferents. Les entrades es posaran a la venda a la mateixa taquilla per vuit euros.