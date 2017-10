Puigcerdà cedeix el CAT a Agricultura perquè hi traslladi l´oficina comarcal

L'Ajuntament de Puigcerdà ha reprès els tràmits per tal que el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pugui estrenar seu a la Cerdanya. El consistori ha segregat en dos el terreny on hi ha l'escola Llums del Nord i l'antic Centre d'Acollida Turística (CAT) per tal de cedir l'espai on hi ha aquest equipament en desús a la Generalitat. L'equip de govern local preveu que en un termini aproximat de mig any el sector ramader de la Cerdanya ja podrà anar a les noves dependències al veïnat de la Closa de l'Àngel per realitzar els tràmits administratius.

El trasllat dels serveis comarcals del departament d'Agricultura respon a dos grans motius. D'una banda per la seva millor ubicació en un barri de fàcil accés i estacionament a la primera anella perimetral del nucli urbà. L'altre és el fet que l'actual seu del departament, en un pis del carrer de la Perxa, no compleix la normativa per a oficines públiques. L'espai no compleix, entre d'altres, els requisits pel que fa a l'accés adaptat, segons han apuntat des del consistori. Tant és així que una vegada el DARP es traslladi a l'antic CAT, l'Ajuntament dedicarà aquest pis a magatzem municipal.

L'Ajuntament ha segregat la parcel·la on hi ha l'escola i l'antic CAT a fi que la cessió dels terrenys tan sols afecti la part on hi ha l'equipament turístic. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que aquesta segregació no inclou un canvi d'usos de la parcel·la i, per tant, es farà amb una senzilla aprovació a l'Ajuntament. L'alcalde ha argumentat que es tracta d'una actuació que «ja tocava» pels beneficis que comportarà la nova seu tant per als usuaris del sector ramader com per als treballadors del departament. Piñeira ha remarcat el caràcter de servei comarcal que té l'oficina del departament, coneguda popularment com a DARP, per la qual cosa ha emfatitzat el fet que sigui Puigcerdà qui assumeixi la renovació de la seu. En els últims anys s'ha generat a la comarca un debat sobre la possibilitat que l'oficina es traslladés a altres municipis com ara Bellver. Ara l'Ajuntament de Puigcerdà adaptarà les antigues instal·lacions del CAT perquè es puguin adequar el màxim possible a les necessitats reals del departament. Aquesta actuació comportarà una inversió que se situarà al voltant dels 70.000 euros. Puigcerdà va tancar el CAT perquè a la vila ja hi ha dues oficines d'informació turística.