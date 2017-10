La Seu i Andorra estrenen el Territori Special amb esports i activitats lúdiques

La Seu i Andorra han obert aquest cap de setmana la seva implicació en el projecte Special Olympics. Més de 500 esportistes amb discapacitat intel·lectual competeixen durant els dos dies a Andorra la Vella i la Seu en cinc disciplines esportives: futbol sala i atletisme al Principat, i petanca, ciclisme i bàdminton a la capital urgellenca. Segons l'Ajuntament de la Seu, els participants provenen de 41 clubs o delegacions, la majoria de les quals són de Catalunya. No obstant això, el programa Territori Special també té un caràcter internacional, amb les delegacions de Special Olympics Andorra, Mònaco i les comunitats autònomes de Castella-la Manxa i l'Aragó. Per tirar endavant la part esportiva, 170 voluntaris i voluntàries ajuden a organitzar l'esdeveniment, des del desenvolupament logístic a la comunicació o l'atenció als esportistes. La competició va començar dissabte al matí amb el futbol sala. Durant tot el cap de setmana, a cada localitat també hi ha activitats lúdiques.