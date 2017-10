La implicació de les famílies en el pla Mengem d'Aquí n'assegura la reedició

Un mes després de l'arrencada als menjadors del projecte Mengem d'Aquí a totes les escoles públiques de la Cerdanya i l'Alt Urgell, els seus responsables han fet un primer balanç prou satisfactori i han assegurat que el pla es mantindrà els pròxims anys. El projecte té com a doble objectiu fomentar l'alimentació saludable i reivindicar els productes agroalimentaris locals.

Els menús saludables elaborats per la Fundació Alícia per a les escoles del Pirineu estan penjats també a les neveres de moltes famílies de la Cerdanya i l'Alt Urgell. Això és així perquè les famílies dels alumnes s'han implicat en el projecte de fixar el menú dels sopars en funció del que han menjat els nens per dinar. El projecte beneficia més d'un miler d'alumnes de les dues comarques. La tècnica del Consorci Alt Urgell Cerdanya, Anna Gallart, ha explicat que «estem molt contents de la resposta de les famílies, dels nens i dels cuiners, estem encantats de com la gent està reaccionant al projecte». El Consorci farà a mig curs un estudi per xifrar la implicació real de les famílies per, així, continuar millorant el programa d'actuacions. Gallart ha remarcat que aquest projecte d'alimentació saludable ha arribat al Pirineu per quedar-s'hi: «Els pròxims anys anirem variant plats i introduint-hi els elements que calguin, però el menú es quedarà, no tornarem enrere». Mengem d'Aquí està aconseguint, segons ha assegurat la tècnica del Consorci, que els alumnes considerin més atractives les verdures i els llegums amb noves propostes, presentacions i conductes que els cuiners i els monitors de menjador van aprenent en sessions formatives.