Puigcerdà prepara el pressupost del 18 i vol aprovar l'actual el novembre

L'aprovació del pressupost per a l'any 2017 per part de l'Ajuntament de Puigcerdà arribarà amb un any de retard però arribarà, segons ha anunciat l'alcalde, Albert Piñeira. A pesar de gaudir d'una majoria absolutíssima al ple municipal, amb onze regidors de tretze, que li permetria aprovar el pressupost l'any anterior com fan molts ajuntaments, l'equip de govern ha anat endarrerint l'aprovació un mes rere l'altre. Ara, quan falten pràcticament dos mesos per tancar l'exercici, Piñeira ha anunciat que el mes de novembre convocarà el ple per aprovar-los. Ho farà possible el fet que torna a estar ocupada la plaça d'interventora. En paral·lel, l'equip de govern ja treballa en el pressupost del 2018.

Durant tots aquests mesos en què l'Ajuntament no ha tingut el pressupost aprovat, l'alcalde ha tret ferro a la situació, i també ho fa ara. De fet, ha explicat que a la pràctica el consistori ha funcionat amb els pressupostos prorrogats de manera automàtica perquè així ho estableix la llei. No obstant això, ha explicat que «comptem aprovar-los, encara que també estem preparant els del 2018. Ara que ha tornat la interventora ens hem pogut posar al dia en aquestes coses, ho tenim tot a punt. Quan tens una intervenció accidental pot fer les coses de tràmit, però no el dia a dia».

En aquest sentit, l'equip de govern prefereix portar el pressupost a aprovació encara que sigui molt tard per l'ordre comptable que suposa. Piñeira no ha volgut posar data per por de no poder complir-la però s'ha mostrat confiat que podrà ser durant el mes de novembre. Aquests últims dies l'equip de govern i els serveis tècnics municipals s'han reunit per mirar d'accelerar la tramitació.



35.000 euros més per a personal



En aquest pressupost municipal s'hi inclourà l'augment dels salaris dels treballadors de l'1% que va aprovar el govern de l'estat per a tots els funcionaris. Sobre aquest augment, la plantilla de treballadors va presentar la setmana passada una demanda a l'Ajuntament perquè se li assegurés el cobrament d'aquest augment, que s'hauria d'haver pagat des del mes de juliol.

El nou pagament, a més, havia d'incloure els augments endarrerits des del mes de gener. La falta d'un pressupost, però, va plantejar entre els treballadors el temor a no rebre un increment salarial establert per llei. Albert Piñeira ha remarcat que els treballadors cobraran «sense cap problema» l'augment de l'u per cent. Aquesta mesura suposarà un pagament addicional d'uns 35.000 euros anuals als treballadors a través de la partida de personal, que en el pressupost del 2016 va ser de 3,5 milions d'euros. La plantilla la formen actualment uns 110 treballadors, dels quals uns 80 són laborals i uns 30, funcionaris.