La Seu fa dos cursos per a joves, de llenguatge de signes i disseny gràfic

La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de la Seu ha presentat com a novetat formativa el Pack Forma't, que inclou diversos cursos a demanda dels joves urgellencs amb temàtiques diferents del món del lleure. Així, la regidora de Joventut de l'Ajuntament de la Seu, Sílvia Iscla, ha afirmat que el Pack Forma't «és una iniciativa que neix amb l'objectiu d'ampliar l'oferta formativa, més enllà de la formació en el lleure que fa anys que impartim. És una molt bona oportunitat per ampliar coneixements i currículum, així com també poder obrir portes al món laboral». El programa inclou un curs de llenguatge de signes catalana de mòdul A, de 30 hores lectives, a càrrec de Fesoca, la Federació de Persones Sordes de Catalunya, i un de disseny gràfic, que impartirà el dissenyador Pep Forn. Els dos cursos es faran el mes de novembre a l'Escorxador i el CETAP.