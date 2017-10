Guils Fontanera activa els actes del 25è aniversari esperant noves inversions

L´estació d´esquí nòrdic de Guils Fontanera ha anunciat la celebració, aquesta nova temporada, del seu 25è aniversari amb un programa d´accions i activitats especials. L´estació editarà un llibret amb la història de l´estació i convocarà un calendari d´actes que tindrà el seu punt àlgid el cap de setmana del 17 de febrer.

Guils Fontanera arriba al quart de segle en un moment d´incertesa pel que fa al futur de les pistes nòrdiques i esperant els desitjats plans d´inversió que les dotin de noves instal·lacions i canons de neu. Aquestes noves inversions, han de permetre el camp de neu de Guils recuperar les xifres d´esquiadors i usuaris, que en anys bons s´han situat al voltant de les 13.000 persones. L´any passat Guils Fontanera va rebre 8.000 visitants, el 40% dels quals van fer raquetes de neu. Els responsables de l´estació han concebut el cap de setmana del 17 de febrer com una mena de festa major dels usuaris i dirigents històrics del camp de neu. Així, a més d´activitats com ara proves de fatbikes, bitlles catalanes o sortides se celebraran actes institucionals amb els primers impulsors, com ara l´exalcalde Josep Ribot. L´estació convocarà altres activitas com ara sortides nocturnes amb raquetes o la Copa Catalana d´aquesta disciplina. L´estació nòrdica de Guils, la més propera a Puigcerdà, encara la temporada havent millorat l´accés per carretera amb una esclarida d´arbres que li asseguren més sol i, per tant, menys perill d´acumulació de neu o gel al vial. Igualment, s´ha instal·lat una nova senyalització i s´ha renovat material tècnic com ara xarxes, balises i equipament de lloguer. També s´ha obert un nou tallafoc a la zona de la Pleta.