L'Institut d'Estudis Ceretans rep vuit candidats i fixa reunió per a la votació

L'Institut d'Estudis Ceretans (IEC), una de les entitats clau en la supervivència del sentiment cerdà en les últimes dècades, comença a veure una llum d'esperança al final del túnel. Després de la crida que va fer el seu president, Tomàs Torrent, per trobar un relleu per evitar la desaparició de l'entitat, vuit activistes de la vall s'han postulat per agafar-ne les regnes.

Davant la possibilitat que l'institut pugui trobar un nou equip directiu, Torrent ha convocat una assemblea per a final de novembre en la qual els socis votaran el traspàs de poders o, en el cas que no prosperin cap de les candidatures ara presentades, dissoldre l'entitat. Ara per ara, però, aquesta possibilitat s'allunya, segons ha remarcat un optimista Tomàs Torrent. L'actual president ha explicat que en els pròxims dies es convocarà una reunió prèvia amb els vuit voluntaris per analitzar la situació i consensuar tant com sigui possible els passos a seguir.

Es dóna la situació que dels vuit candidats n'hi ha més de l'Alta Cerdanya que de la Baixa, la qual cosa evidencia que la feina feta en les últimes dècades entre administracions i entitats del costat nord de la línia fronterera hi ha consolidat el sentiment de cerdanitat. En aquest sentit, accions com el Cerdà de l'Any, guanyat últimament per entitats i institucions nord-cerdanes, o la Diada de la Cerdanya amb l'Assemblea General d'Alcaldes de tota la vall, hi han tingu un pes clau. Torrent ha considerat que «la situació no pinta malament, és el que volíem; no tan sols perquè hi hagi un relleu sinó sobretot perquè hi hagi gent que es posi a treballar». Torrent s'ha ofert a ajudar en la transició.