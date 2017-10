La Molina suspèn la jornada d'economia de muntanya

Ferrocarrils de la Generalitat ha decidit suspendre la nova Jornada d'Economia de Muntanya, un esdeveniment econòmic i empresarial que s'havia de celebrar el dia 10 de novembre a Prullans amb l'objectiu de reivindicar el pes econòmic de l'estació de la Molina al territori i buscar nous inversors. Des de l'òrgan del Govern que gestiona la Molina han apuntat que no és el millor moment per celebrar la trobada, que havia de portar a Prullans empreses del sector de l'esquí d'arreu del món, i han decidit no tan sols suspendre-la sinó també reconvertir-la en una trobada diferent.

Per ara no hi ha data ni format nou, però des de Ferrocarrils han explicat que en els pròxims dies es farà una nova convocatòria per abordar alguns dels aspectes econòmics que tenia previst plantejar en la Jornada d'Economia de Muntanya. En aquest sentit, la cita s'havia convocat en el marc del 75è aniversari de l'estació i tenia com a repte fer visible el seu paper en l'economia de la Cerdanya i el Pirineu, així com buscar noves vies de desenvolupament per al futur. Ferrocarrils té preparats plans de viabilitat de les cinc estacions d'esquí que gestiona, la Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot i Portainé, així com informes sobre el seu impacte econòmic. Igualment, els gestors de la Molina s'havien proposat identificar noves oportunitats de negoci associades a l'estació, raó per la qual tenien previst que hi assistissin representants empresarials del sector de la neu i els serveis, com ara responsables de l'estació Berkshire East a Massachusetts.