L'Associació Universitària de Cerdanya enceta el curs del 20è aniversari

L'Associació Universitària de Cerdanya ha estrenat el curs acadèmic 2017-2018, en el qual celebrarà el 20è aniversari. Per aquest motiu, els membres de l'entitat ja estan començant a preparar activitats especials. L'inici oficial de la nova temporada de l'AUCer l'ha marcat la nova proposta formativa «El món de la xocolata», que es va fer el dia 21 a l'Hotel del Prado de Puigcerdà. El taller va anar a càrrec de dos «referents» en aquest segment, segons la mateixa Aucer, un de local i un altre de global, com són la Pastisseria Cerdanya i la marca de xocolates Valrhona. La sessió va incloure les explicacions del director comercial de Valrhona, Daniel Hugues i la sessió pràctica del mestre pastisser Jordi Gómez, que va preparar per als inscrits tres exclusius postres de xocolata. Els plats anaven acompanyats alhora per tres vins, les característiques dels quals va explicar l'enòleg cerdà Toni Cot. L'AUCer prepara un curs de mindfulness per al novembre.