Puigcerdà consolida la Nit d'Ànimes autòctona amb més mites pirinencs

El Grup de Recerca de la Cerdanya considera totalment consolidada la Nit d'Ànimes de Puigcerdà, que en aquest novè any ha viscut l'edició més multitudinària, i en prepararà una desena ben sonada, segons han explicat des de l'entitat. Aquest dissabte a la nit centenars de veïns i visitants van desfilar pels carrers de la vila acompanyant els personatges mitològics del folklore pirinenc coneguts genèricament com a Espantanens. Aquest any s'hi ha incorporat la Tinyosa. Amb aquesta celebració, Puigcerdà ha aconseguit, si més no el cap de setmana més pròxim a Tots Sants, guanyar la partida a les celebracions més americanitzades del Halloween.

La nit de dissabte divesos Espantanens van recórrer els carrers de Puigcerdà seguits d'una munió de veïns també disfressats i per la colla de diables local. La novetat d'aquest any ha estat la Tinyosa, un ésser vestit de blanc en forma de boira espessa que s'emporta els nens més petits que van sols per les muntanyes. Altres personatges de la tradició catalana i cerdana que han visitat la Nit d'Ànimes de Puigcerdà són en Rosegacebes, una ànima errant que es dedicava a robar les cebes d'un veí fins que el veí, empipat que li robessin a l'hort, el va maleir per tota l'eternitat i va quedar obligat a vagar per sempre com una ànima en pena; en Papassa, un gegant horrible, basat en el Papus que va encaputxat, amb una caperutxa per barret i una capa negra i al qual tan sols es veuen els ulls; la Nit, que va tota de negre i habita els cims de Meranges; en Camunyes, una bestiota de boca gran i ullals molt grans que es menjava els nens; en Banya Verda, un dimoni amb una gran banya verda al front; en Jan de Gel, de la vall de Ribes; la Mort, que s'emporta els nens al seu temut sac; la Fou, una encantada que vivia a la famosa cova de Bor; i altres com ara el Caragot, la Ginebreda i el Peirot. En el recorregut pels carrers de Puigcerdà, els Espantanens van repetir el seu ball en dos punts sota el so dels timbalers de la colla de diables.

Des del Grup de Recerca han apuntat que un dels seus objectius com a entitat és «la recuperació de tradicions etnològiques pròpies dels Països Catalans, especialment del Pirineu i de la Cerdanya». En aquest sentit, els seus membres volen «escenificar aquests personatges de manera simpàtica, a fi que es puguin recuperar de la memòria dels padrins i tornar-los a la popularitat».

En nom del Grup de Recerca, Enric Quílez ha remarcat que l'any que ve, coincidint amb la desena edició de la recuperada Nit d'Ànimes, que es va establir el 2009, l'entitat prepararà una festa especial. La rua nocturna se celebra el cap de setmana més proper a la festivitat de Tots Sants perquè hi pugui participar la gent que visita la vila i els segons residents.