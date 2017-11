El compostatge de l'orgànica fa de Meranges el municipi cerdà més net

Meranges és el municipi de la Cerdanya que millor fa la separació de residus. Això és així gràcies al projecte de compostatge de la fracció orgànica que porta a terme des de l'any 2009 i que en els últims mesos ha fet un salt endavant amb la distribució de nous contenidors. Meranges figura a la llista de municipis del Pirineu que millor fan la separació de la brossa juntament, entre d'altres, amb Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell, o la Guingueta d'Àneu, amb un índex de recollida del 54,9%. En aquest sentit, la Cerdanya és la comarca que pitjor índex de recollida té de tot l'Alt Pirineu i l'Aran, amb el 19,5%. La mitjana de Catalunya és del 30,4%.

Sense entrar a analitzar la situació real de la recollida de la fracció orgànica als domicilis particulars de la Cerdanya, l'Agència Catalana de Residus sosté que un dels principals factors per a aquest baix índex de recollida selectiva a la comarca és el turístic. Es dóna per fet que els segons residents tenen un nivell d'exigència menor pel que fa a la separació. No obstant això, l'alcalde de Meranges, Esteve Avellanet, ha explicat que hi ha molts segons residents del seu municipi que en veure que els veïns habituals es queden la fracció orgànica a casa i la llencen a un contenidor especial de compostatge, també en demanen un a l'Ajuntament i s'impliquen en la dinàmica general. A Meranges cada família es gestiona la seva brossa orgànica aprofitant-la per a l'hort o les plantes dels jardins i, a part, disposa de contenidors públics per si no pot o no vol fer-ho a casa.

Des de fa unes setmanes el poble disposa de tres nous conenidors més moderns i de més fàcil gestió del compostatge. Avellanet ha argumentat que amb aquest sistema aconsegueixen, a més, reduir viatges de la recollida general perquè, en no haver-hi brossa orgànica, es pot espaiar més i per tant reduir el cost de la gestió.