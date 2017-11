Lles demana al Govern la connexió elèctrica pendent fins els refugis

Lles veu la possibilitat real d´eliminar per fí la situació, denunciada repetídament com a absurda, que des de fa vuit anys pateix a l´estació d´esquí de Cap del Rec: la caseta on arriba la línia elèctrica d´alta tensió sense connectar als dos refugis de les pistes que té a escassos metres, els quals han d´abastir-se de gasoil per cuinar i escalfar l´aigua i les instal·lacions.

L´Ajuntament ha previst poder acabar la pròxima primavera la xarxa elèctrica completant la connexió amb baixa tensió soterrada fins als edificis de serveis. El consistori ha presentat al Govern una demanda de subvenció per fer la connexió des de la caseta on arriba l´Alta Tensió, feta a principis d´aquesta dècada al pàrquing dels refugis, completant així uns recorreguts que no arriba als 300 metres. A pesar d´estar tant a prop, els dos refugis, un amb oferta de resaturació, allotjament i lloguer de material, encara han d´abastir-se de gasoil, la qual cosa ha comportat tots aquests anys un sobrecost econòmic i la necessitat per part dels seus gestors a fer mans i màniques per, per exemple, mantenir els aliments en fresc en neveres. Per encarar el projecte, l´Ajuntament compta amb la subvenció de 100.000 euros que ha compromès invertir el departament de Territori en cada estació d´esquí nòrdic. Així va quedar establert en la última reunió de treball de la Taula Estratègica de les estacions de muntanya, en la que hi ha representada la Mancomunitat de Municipis de Promoció de l´Esquí Nòrdic.

L´alcalde de Lles, Andreu Grau, ha explicat que «és el primer que hem plantejat quan ens van dir què volíem fer amb aquesta inversió; ara ens han demanat la memòria però els hem enviat el projecte perquè ja el tenim fet de fa anys». Grau ha lamentat el temps que fa que es va fer arribar l´electricitat a Cap del Rec sense, però, connectar-la als edificis a què està destinada. Això permetrà suprimir l´actual abastiment amb gasoil «que no fa més que provocar fum i soroll», segons s´ha queixat l´alcalde. El projecte de l´Ajuntament situa el cost de l´actuació al voltant dels 100.000 euros, de manera que es podria cobrir amb la subvenció que el setembre el departament de Territori es va comprometre a destinar als refugis de les estacions d´esquí nòrdic.