La Seu reparteix en diversos edificis el segon Festival del Joc del Pirineu

La Seu d'Urgell acull aquest primer cap de setmana de novembre la segona edició del Festival del Joc del Pirineu. La sala Sant Domènec es convertirà en una gran ludoteca amb diverses propostes com ara les activitats «Ayudar jugando». Igualment, l'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat acollirà partides exclusives, al col·legi La Salle se celebrarà una jornada sobre joc i educació al Pirineu, al Sant Hospital es realitzarà un taller formatiu, i la biblioteca Sant Agustí acollirà una activitat familiar dedicada al joc, segons han explicat els organitzadors, l'Ajuntament de la Seu i Cheap Films. Entre les novetats d'aquest any, els impulsors del festival han preparat una aplicació per a dispositius mòbils en què s'ofereix la programació, així com l'opoció d'inscriure's a jocs. El festival arrencarà divendres en alguns centres educatius de la Seu i s'allargarà fins diumenge.