Diverses marxes lentes col·lapsen la C-16 en direcció la Cerdanya per exigir la llibertat dels «presos polítics»

Diversos Comitès de Defensa del Referèndum (CDR) del Bages i el Berguedà organitzen marxes lentes durant tota la tarda a la C-16, l'eix del Llobregat, en direcció la Cerdanya, per protestar contra l'empresonament dels presos polítics i exigir-ne la llibertat. Les marxes han començat a les tres de la tarda i es repetiran cada hora fins a les sis, des de Manresa fins a Gironella, i des de Berga fins a Bagà. L'objectiu, segons ha explicat a l'ACN un dels membres del CDR Navàs, Josep Casafont, és fer veure "als qui volen passar un cap de setmana tranquil a la muntanya que tenim gent empresonada per defensar unes llibertats i que, de normalitat, aquest cap de setmana no en té res". Sense voler entrar en detalls, Casafont ha anunciat noves accions de protesta "que realment facin mal" al poder econòmic en els propers dies.

Moment de la protesta a Berga. / D.C.