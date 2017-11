La Generalitat construirà una nova rotonda entre Oliana i Organyà

El departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres per construir una rotonda al nord del nucli urbà d'Oliana, a la sortida cap a Coll de Nargó (l'Alt Urgell). L'obra se situa a la zona del polígon de Figolers, d'Oliana, i a part de fer la funció de regulació del trànsit amb més seguretat que no pas actualment, també ha de ser una eina per reclamar als conductors usuaris d'aquesta carretera d'accés a Andorra, la C-14, que circulin amb prudència.

Els treballs costaran 516.000 euros i haurien de començar l'hivern vinent, amb un termini d'execució de set mesos. El fet que l'obra ja estigui adjudicada hauria de ser prou garantia per a l'execució, però el Govern català està intervingut i controlat pel Govern de l'Estat i hi comença a haver algunes despeses de la Generalitat que troben dificultats per ser executades.

Segons informava la conselleria de Territori i Sostenibilitat poc abans de la destitució del Govern català, aquesta rotonda permetrà accedir al polígon industrial els Figolers, situat al marge esquerre de la carretera, i també a les zones de la Valldan i la Colònia, situades al marge dret de la carretera.

La rotonda tindrà 40 metres de diàmetre exterior, la calçada serà formada per dos carrils de 4 metres, un voral exterior d'1 metre i un voral exterior de 0,5 metres, amb una gorgera trepitjable de 2 metres.

A més de la rotonda i de la modificació dels trams propers de la C-14, es preveu la formació d'un vial d'accés al polígon dels Figolers d'amplada variable entre els 5 i els 7 metres i una longitud d'uns 120 metres de longitud, i un petit tram d'uns 80 metres de connexió amb el vial de la Valldan.

Les obres inclouran també els moviments de terres previs i la modificació de serveis afectats; pavimentacions; senyalització horitzontal, vertical, d'orientació, abalisament i barreres de seguretat; disposició d'elements d'enllumenat i enjardinament.

La millora que planteja la Generalitat és una intervenció en una carretera amb molts accidents de trànsit molt violents, tant perquè es tracata d'una carretera amb dos carrils, un en cada sentit, fet que possibilita el xoc frontal, com perquè hi ha molt trànsit i és una ruta habitual per a les motos.

En els darrers mesos, l'índex d'accidents de trànsit amb motoristes implicats ha incementat les seves xifres de manera molt significativa. Carreteres com la C-14 i la C-55, la de Solsona a Manresa, han tingut alguns d'aquests accidents de pilots de motos que hi han perdut la vida.