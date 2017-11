Guils enllesteix la nova pista poliesportiva del centre del poble

Guils ha estrenat la nova pista poliesportiva al centre del poble. L'Ajuntament ha acabat les obres de remodelació d'unes antigues instal·lacions que havien quedat en desús per tal de substituir-les per una pista polivalent amb gespa artificial, porteries i cistelles en un recinte tancat amb reixes més integrat en l'entorn. La pista té 18 metres de llarg i deu d'ample i també permetrà realitzar-hi altres esports com ara el voleibol amb la col·locació de la xarxa.

L'actuació té prevista una segona fase consistent en la instal·lació d'unes xarxes perimetrals que impedeixin sortir les pilotes. El projecte ha tingut una dotació pressupostària de 27.000 euros. Es tracta de l'únic equipament esportiu al poble, ja que el camp de futbol i la pista de pàdel són al veïnat de Sant Martí.