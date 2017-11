La Cerdanya tradicional es retroba a la fira

Puigcerdà ha obert aquest dissabte una Fira del Cavall que molt probablement serà recordada pels ramaders com una de les millors pel que fa al negoci. A falta de la jornada de diumenge, on s'acaben de tancar amb els últims regateigs molts tractes iniciats els dies precedents, els ramaders de la Cerdanya han vist augmentar el preu del pollí de més de cent euros respecte als anys anteriors. Un augment de la demanda ha fet elevar el preu dels animals fins als 800 euros en alguns casos. La primera jornada de la fira, amb 750 caps de bestiar, va tenir com a eix central la 37a edició del Concurs del Cavall, que aplega el sector ramader de la Cerdanya i el Pirineu.

El Concurs del Cavall és viscut de dues maneres. Per a l'espectador és una mostra ramadera al voltant d'uns animals espectaculars que sovint provoquen algun ensurt. Per a les famílies ramaderes és un dia de retrobament amb l'essència dels valors tradicionals de la vall. Les famílies llueixen els seus millors exemplars, fruit de la seva feina transmesa per les generacions. Al concurs hi van prendre part 117 animals de 30 ramaderies, és a dir de 30 famílies de la Cerdanya que mantenen la cria del cavall com un complement al negoci lleter, més que no pas pel benefici que en treuen, i, també, pel romanticisme que envolta aquest animal salvatge i noble que no viu a l'estable. En total es van entregar 46 premis en nou categories i els grans vencedors van ser cal Ginesta d'Age i la Sanera de Bolvir. Així, en la categoria de terçones va guanyar l'explotació la Sanera de Bolvir; en la de terçons, cal Ginesta d'Age; en les d'eugues amb pollí i quartons, també la Sanera; en la de sementals, cal Ginesta; en la de sobranys, l'explotació de Jordi Formentí de Talltorta; i en la de sobranyes, la de Pere Tor d'Age. Aquesta última categoria de sobranys, és a dir pollins d'entre un i dos anys, s'estrenava al concurs i els seus gua-nyadors representaran la comarca al nacional.



Seu del Concurs Nacional 2018

Van formar el jurat del concurs dos membres de la raça cavall pirinenc català i dos de la raça bretona, que valoren uns estàndards de la raça com ara el coll, l'aplom, el pit, l'expressió del rostre, el pèl o l'absència de blanc a les potes. Durant la primera jornada de la fira es va respirar la satisfacció entre els criadors per la designació de Puigcerdà com a seu del Concurs Nacional del Cavall Pirinenc Català de l'any que ve, que se celebrarà molt probablement dues setmanes després de la fira, segons va anunciar l'alcalde, Albert Piñeira. La fira, que durant la tarda d'ahir va patir la pluja, es manté avui diumenge amb, també, la trobada multisectorial al nucli antic i l'estany.