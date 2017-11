All projecta rellançar la visita als esterregalls amb itineraris i accessos

La Cerdanya disposarà d'un nou espai de turisme cultural de primer ordre que, gràcies a un pròxim projecte de museïtzació a l'aire lliure, pot convertir-se en un nou referent a la vall. Es tracta de la visita als anomenats esterregalls d'Olopte i All, unes erosions del territori que els historiadors i arqueòlegs han demostrat que tenen restes de mineria romana vinculada a la recerca d'or i alhora un gran valor geològic perquè són els millors exemples de badlands del país.

L'Ajuntament d'Isòvol, terme municipal on queden circumscrits All i Olopte, ha iniciat un projecte per equipar els terrenys municipals on hi ha els badlands, o esterregalls, tal com es coneixen a la vall, amb informació històrica, un itinerari senyalitzat i un aparcament. Els badlands són terres formades per relleus en roques argiloses. A Lleó, a la zona de les Médulas, se'n conserva un entorn que és Patrimoni de la Humanitat. L'actuació a Isòvol ja s'ha iniciat amb la instal·lació dels primers plafons que permeten als visitants tenir un marc referencial d'aquestes formacions geològiques.

Aquest era un desig llargament reclamat per historiadors i estudiosos de la Cerdanya, que han reclamat la consolidació i la seva posada en valor. L'alcalde d'Isòvol, Pere Oliu (PDeCAT), ha explicat que «de moment ja és visitable però encara el volem adequar més amb més senyalització, més punts d'inter`rs i un aparcament». La previsió de l'Ajuntament és enllestir el projecte durant el 2018, per a la qual cosa té un pressupost d'uns 60.000 euros, la meitat dels quals seran per a l'aparcament i els accessos.