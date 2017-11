Puigcerdà viu la Fira del Cavall més rendible amb vendes per mig milió d'euros

Puigcerdà va tancar ahir una Fira del Cavall que ha esdevingut de les més rendibles que recorden els membres de l'Associació de Criadors de Cavalls de la Cerda-nya. Factors com ara l'augment del consum de carn de poltre en altres països, com Itàlia o França, han fet pujar la demanda de pollins, segons han explicat els portaveus del sector. Això ha fet incrementar el preu dels poltres 150 o 200 euros per exemplar i ha passat dels 350 o 400 euros de fa tan sols dos anys als 700 o 800 euros d'aquesta fira.



L'associació calcula que durant els dos dies, i en les tractes fets els dies anteriors, es deu haver venut uns 600 cavalls de la Cerdanya, una xifra que, amb un preu mitjà de venda de 700 euros i els sementals venuts per sobre dels 2.000, situa el negoci en més de 420.000 euros, al voltant del mig milió.



La Fira de Puigcerdà és l'esdeveniment que per si mateix, més enllà de ponts turístics o vacances, atrau més visitants a la Cerdanya. La vila i la comarca s'omplen durant dos dies no tan sols de visitants atrets per l'espectacularitat d'aquests animals salvatges que es crien lliures a la muntanya, sinó que també de ramaders i tractants de bestiar de la resta del Pirineu, València, França i Itàlia. És així com la fira s'ha mantingut com un espai de negoci.



La cria del cavall és, però, un complement econòmic per a les explotacions ramaderes, les quals basen els seus beneficis en la vaca, fins al punt que moltes famílies en continuen criant perquè ho han fet sempre, més enllà del benefici o les pèrdues que pot comportar alguns anys. Abans de la generalització del tractor, sí que havia estat un bon negoci.



Al concurs de dissabte hi van prendre part 117 animals de 30 explotacions ramaderes, que en l'economia tradicional de la vall es tradueix en 30 famílies. El president de l'Associació de Criadors, Pere Tor, ha remarcat que «ha estat dels anys en què s'ha venut amb més alegria i a més bon preu. El motiu és quasi un secret, perquè els carnissers d'aquí ens diuen que el consum de carn no ha crescut, en canvi, els engreixadors sí que paguen més, suposo que per fer l'exportació cap a Itàlia». Aquesta major demanda de pollins ha fet que dels 900 caps de bestiar previstos inicialment als corrals de la fira, finalment n'hi hagi hagut uns 750, ja que molts dels tractes s'han tancat durant els dies previs a la fira i, per tant, els ramaders ja no els hi han portat.

La crisi reté els joves ramaders



L'associació la formen uns 80 membres, una xifra que reflecteix amb molta precisió el nombre de famílies ramaderes que es mantenen de la Cerdanya en forma d'explotació professional.



Es dóna la situació que la crisi econòmica ha consolidat un relleu generacional que el boom de la construcció havia posat en perill. Els anys noranta i els primers de la dècada del 2000, molts joves van preferir els guanys ràpids i abundants del sector del totxo i, en canvi, des de fa deu anys l'aturada de la construcció ha fet que molts es mantinguessin al negoci familiar, segons ha explicat Tor.



L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha celebrat els bons resultats d'aquesta edició de la fira i ha remarcat la gran especificitat i personalitat que dóna el Concurs de Cavalls a l'esdeveniment. L'alcalde ha anunciat que per a l'any que ve, amb tota probabilitat l'Ajuntament adquirirà més graderies per poder incrementar el públic que segueix més atentament el concurs. Igualment, Piñeira ha avançat que el consistori es replantejarà la distribució de la fira multisectorial que complementa la dels cavalls al centre de la vila arran de la reurbanització de la plaça de Barcelona.



De cara a l'any que ve, la Fira del Cavall es veurà complementada amb la celebració, dues setmanes després, del Concurs Nacional del Cavall Pirinenc Català, que ha estat adjudicada a Puigcerdà per part de la Federació del Cavall Pirinenc. El certamen es farà a Puigcerdà gràcies a una subvenció compromesa per la Diputació de Girona.