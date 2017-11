El temporal deixa tan sols una enfarinada a la Cerdanya

El temporal de neu que està afectant el Pirineu se centra de moment en el vessant nord, deixant tan sols enfarinades a la Cerdanya. Aquest matí Puigcerdà i les poblacions situades a cotes per sobre dels 1.000 metres com ara Lles s'han llevat amb gruixos de dos centímetres sobre els teulats i vehicles. La neu, en canvi, no ha agafat sobre els carrers ni els prats. Les temperatures han baixat assolint registres a tocar dels zero graus sense, però, glaçar.