El Comitè de Defensa de la República talla les fronteres a Puigcerdà i la Seu d'Urgell

La delegació de la Cerdanya del Comitè de Defensa de la República talla des de les sis del matí la frontera entre els estats espanyol i francès de Puigcerdà. Unes 400 persones s'han concentrat a la rotonda de la confluència entre la carretera de Llívia i la de la Guingueta, davant la comissaria de la Policia Nacional espanyola, per tallar la circulació de vehicles entre Puigcerdà i l'Alta Cerdanya. La intenció dels manifestants, coordinats amb la resta de CDR del país, és aturar el transport internacional, per la qual cosa l'acció se centra en aquest vial que forma part de l'eix europeu E-9. La protesta, doncs, no acfecta altres carreteres, secundàries, que permeten el pas d'un estat a l'altre en diversos punts de la comarca. A a mesura que passen les hores el grup concentrat a l'antiga duana és més nombrós. La intenció inicial dels manifestants és allargar el tall més enllà del migdia i deixar lliure la circulació a la resta de la xarxa interna de la vall.

La delegació de l'Alt Urgell també ha tallat des de primera hora la carretera d'accés a la frontera amb Andorra. Els manifestants han dipositat sobre els vials bales de palla i s'hi han concentrat amb pancartes a favor de la democràcia i la república.