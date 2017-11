La mobilització que talla el trànsit a la frontera de la Guingueta es manté sense data final

El tall de trànsit a la frontera de Puigcerdà-La Guingueta no s'atura. Bona part de la xarxa viària ha recuperat la normalitat, però en el cas de Puigcerdà, els diferents Comitès de Defensa de la República que hi participen s'han organtizat per mantenir la protesta. A partir de les 11 del matí, s'ha anat produint un degoteig de persones de les comarques properes disposades a mantenir la protesta per bloquejar l'entrada de camions i mercaderies.

Als grups que han organitzat el tall de la frontera des de primera hora del matí, els CDR de la Cerdanya, Berguedà i Ripollès, s'hi van anat sumant es grups de Lluçanès i Osona. A les 12 del migdia hi havia unes 400 persones. El tall es produeix a la rotonda de la confluència entre la carretera de Llívia i la de la Guingueta, davant la comissaria de la Policia Nacional espanyola. De moment, l'única policia que estava gestionant la seguretat en aquest indret és la dels Mossos d'Esquadra. Des de diferents grups de CDR s'estaven organitzant sortides de vehicles cap a les fronteres, amb sortides a les 12, 2 i 6 de la tarda.

La intenció dels manifestants, coordinats amb la resta de CDR del país, és aturar el transport internacional, per la qual cosa l'acció se centra en aquest vial que forma part de l'eix europeu E-9. La protesta, doncs, no afecta altres carreteres, secundàries, que permeten el pas d'un estat a l'altre en diversos punts de la comarca. A a mesura que passen les hores el grup concentrat a l'antiga duana és més nombrós. La intenció inicial dels manifestants és allargar el tall més enllà del migdia, segons deien sense hora límit, fins que aguanti la resistència.