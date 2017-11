Isòvol confia en l'energia geotèrmica per a la calefacció del nou ajuntament

L'Ajuntament d'Isòvol enllesteix aquests dies les obres de construcció de la nova casa consistorial, la qual calcula que podrà acabar aquest mes de novembre. El nou edifici, aixecat darrere l'actual, és un bloc de planta baixa i primer pis que modernitzarà els serveis i abaratirà el cost del seu manteniment gràcies a la utilització de l'energia geotèrmica per escalfar-lo.

L'equip de govern que encapçala Pere Oliu (PDECat) té previst traslladar-se al nou edifici tan aviat com sigui possible. El seu desig és fer-ho aquest mateix hivern o a tot estirar l'any que ve, i aleshores iniciar l'última fase de l'actuació, que consisteix en l'ender-roc de l'actual casa consistorial i la creació al seu lloc d'una plaça per a vianants. Aquesta nova plaça ha de permetre que el centre d'All esdevingui un punt de trobada per als veïns amb un espai ampli que ara no té. L'ajuntament d'Isòvol és al nucli d'All, un dels tres que formen el terme municipal conjuntament amb Isòvol i Olopte.

El nou edifici ja està pràcticament acabat i tan sols queda completar-hi tasques interiors com les instal·lacions elèctriques i la pintura. No obstant això, l'estrena no serà immediata. Oliu ha posat en dubte que l'ajuntament vell es pugui tirar a terra aquest any, per a la qual cosa té una partida reservada de 20.000 euros, però ha remarcat que com a molt tard serà també el 2018. El nou edifici de l'Ajuntament permetrà triplicar l'espai que té l'actual, i oferirà dos nivells amb 150 metres quadrats cadascun.

A la planta baixa hi haurà una sala polivalent per a la celebració d'actes públics, un espai per a l'arxiu municipal i un per al consultori mèdic. A la primera planta s'hi ubicaran les noves dependències administratives i els despatxos pet als polítics. L'edifici tindrà calefacció amb terra radiant que s'abastirà amb energia geotèrmica.



Sense combustible



Aquest sistema es basa en l'aprofitament de la calor de l'interior de la terra, entre 15 i 20 graus. L'aigua provinent del subsòl circula per l'edifici i tan sols s'ha d'escalfar uns quants graus més apujar-la a l'hivern per mitjà d'una bomba elèctrica de calor. La instal·lació d'aquest sistema energètic és més car que els tradicionals de gas o gasoil però després el manteniment s'abarateix perquè no s'ha d'abastir de combustible. El sistema és sostenible perquè no emet gasos contaminants. Les obres han suposat una inversió inicial de 230.000 euros i una segona fase de 200.000 euros.