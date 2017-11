Masella obre les pistes aquest divendres

L'estació d'Alp s'avança per ser la primera en estrenar la temporada a tot el Pirineu

Els responsables de l'estació d'esquí de Masella han anunciat que obriran les pistes aquest divendres a les dotze del migdia. Ho faran amb uns gruixos d'entre 20 i 30 centímetres de neu pols que s'han acumulat per les precipitacions i els canons. Aquest primer dia es podrà esquiar en una única pista, la de Coma Oriola. L'estació reprendrà l'activitat dissabte amb sis pistes: Coma Oriola, les Fustes, La Cova, Enamorats, Aparador i Debutants del Pla de Masella. Aquestes pistes permetran esquiar en un circuit de cinc quilòmetres i 550 metres de desnivell i utilitzar tres remuntadors: el telecadira de Coma Oriola, el telecadira Masella Jet i la cinta del Pla de Masella. Dissabte els horaris ja seran els habituals de nou del matí a cinc de la tarda.

La decisió de Masella arria en una setmana on el temporal de neu de component nord ha deixat importants gruixos en altres estacions del Pirineu. Això feia plantejar l'avançament de l'inici de la temporada a la setmana que ve, davant la qual cosa Masella ha mogut fitxa per, un any més, ser la primera en engegar els remuntadors.