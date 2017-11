225.000 euros recaptats per l'impost turístic es destinaran a Organyà

La Generalitat, a través de la direcció general de Turisme, destina 398.686,72 euros a projectes de foment territorial del turisme al Pirineu de Lleida. Aquests diners -obtinguts de la recaptació de l'impost sobre estades en establiments turístics (IEET)- serviran per crear o rehabilitar infraestructures i espais turístics, recuperar itineraris, millorar la senyalització o donar suport a algunes iniciatives turístiques, entre d'altres. En concret, al Pirineu lleidatà, s'ha concedit una subvenció de 225.000 euros a l'Ajuntament d'Organyà (Alt Urgell) per a l'impuls del projecte Turisme Esportiu Organyà 2020, i un ajut de 173.686,72 euros al Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a la dinamització turística d'aquesta comarca, i en particular per al desenvolupament de la Ruta turística de l'electrificació del Pallars. En el conjunt de Catalunya, la Generalitat destina 3 milions d'euros als plans de foment territorial del turisme.

La Generalitat ha concedit enguany 3 milions d'euros en subvencions a diferents ens locals de Catalunya, amb l'objectiu de donar suport al desenvolupament de diversos plans de foment territorial del turisme. Entre els 11 projectes subvencionats aquest 2017, hi ha el d''Impuls Turisme Esportiu Organyà 2020', de l'Ajuntament d'Organyà, que rebrà 225.000 euros, i el de 'Dinamització turística del Pallars Sobirà. Ruta turística de l'electrificació del Pallars, presentat pel consell comarcal i que comptarà amb un ajut de 173.686,72. En el conjunt de la demarcació de Lleida les subvencions concedides accedeixen a 576.191,02 euros, si a aquestes dues iniciatives també s'hi suma el 'Projecte bàsic per la dinamització turística del municipi de Sant Llorenç de Morunys-Feel la vall de Lord', presentat per aquest municipi del Solsonès i que rebrà 177.504,30 euros.

Des del 2014 -any en què es van posar en marxa els plans de foment territorial- i fins el 2017, la direcció general de Turisme haurà subvencionat 73 projectes amb un import total de prop de 23 milions d'euros. Aquestes subvencions han propiciat que es posin en marxa projectes per valor de més de 64 milions d'euros, xifra que suposa una important inversió per dinamitzar turísticament moltes zones de Catalunya.

Aquest 2017 la Generalitat subvenciona fins el 50% dels projectes presentats amb un màxim de 350.000 euros. La disminució del nivell de les subvencions respecte a exercicis anteriors és un dels efectes de la reducció del pressupost del que disposa la Generalitat destinat a coordinar la gestió de política turística de Catalunya. Cedir als municipis el 50% de l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) ha suposat afeblir la capacitat d'inversió del Govern per a les polítiques que contribueixen a millorar el model turístic de la destinació catalana.

L'objectiu d'aquests ajuts ha estat posar al servei dels ens locals del sector turístic català un programa de subvencions per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat. De la mateixa manera, aquesta línia d'ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya: apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania.

Enguany, aquestes subvencions es regeixen per l'ordre EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, així com per la resolució EMC/1265/2017, de 31 de maig, de publicació de la convocatòria de l'any 2017.