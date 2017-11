Albert Batalla no anirà a les llistes del PDeCAT a les eleccions del 21-D

Després de 14 anys de treball com a parlamentari l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, no anirà a les llistes del PDeCAT per a les eleccions del proper 21 de desembre. Batalla ha deixat clar però que continuarà treballant per la ciutat i pel país des de l'alcaldia de la Seu d'Urgell i que fa un ''pas al costat'' que ''obeeix a l'objectiu de renovació del projecte i a la necessitat d'assumpció dels nous reptes que imposa el context actual i de futur''. Cal recordar que Batalla va anunciar via tuiter el passat 26 d'octubre que deixava el seu escó de diputat i que estripava el carnet del PDeCAt mentre planava la hipòtesi que el president Puigdemont volia convocar eleccions per frenar l'aplicació del 155. Una vegada proclamada la República el 27 d'octubre pel Parlament, Batalla va rectificar aquest anunci.

Albert Batalla considera que el context actual ''requereix d'energies renovades, de nous valors i de nous talents dels quals disposem a l'Alt Urgell i hem de potenciar per mantenir intactes les nostres fites, com a comarca i com a país''.

L'assemblea comarcal de l'Alt Urgell ha designat els candidats per optar a les eleccions al Parlament del pròxim 21 de desembre. Es tracta del regidor de l'Ajuntament d'Oliana, Ricard Pérez, l'alcaldessa de Valls d'Aguilar, Rosa Fàgrega i de Robert Vilà, membre de l'executiva comarcal del PDeCAT i veí d'Organyà. A aquests tres candidats de l'Alt Urgell se sumaran les propostes provinents de la resta de comarques pirinenques, de les quals n'ha de sortir escollit el que serà el candidat pirinenc, que fins ara havia recaigut en Albert Batalla.

Des de l'assemblea comarcal del PDeCAT es considera que les eleccions del 21-D han de ser una resposta política contundent a la ''usurpació'' de la Generalitat per part del Govern del PP, a través de l'aplicació de l'article 155. També creuen que ha de ser un ''clam per la llibertat dels consellers i conselleres empresonats i, alhora, una mostra total de suport per al president Puigdemont i per a la resta de Govern, a l'exili''.

La designació dels candidats de l'Alt Urgell es va portar a terme durant l'assemblea comarcal amb caràcter extraordinari que es va celebrar ahir dijous a la Seu d'Urgell, en el decurs de la qual Batalla va comunicar la decisió de no repetir com a candidat després de 14 anys defensant el Pirineu a la cambra catalana.